Anas e Regione intervengano sul manto stradale della 639 L' arteria dovrà essere sicura

La strada statale 639 è al centro di un intervento richiesto da un consigliere regionale, in vista dell’aumento del traffico previsto a causa della chiusura del ponte di Brivio. La richiesta mira a migliorare il manto stradale, che si trova in condizioni che richiedono attenzione, per garantire una percorrenza più sicura. La questione è stata sollevata in un contesto di preoccupazione per la viabilità locale e l’afflusso di mezzi pesanti.

La condizione della strada statale 639, che presto verrà maggiormente utilizzata dal traffico veicolare, dai bus di servizio e dai mezzi pesanti per la chiusura del ponte di Brivio, ha indotto Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale lecchese del Pd, sollecitato tra l’altro da diverse.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Missile iraniano sul Tel Aviv: buco nel manto stradaleDomenica un buco nel manto stradale è stato osservato nell’area di Tel Aviv a seguito dell’impatto dei frammenti di un missile iraniano intercettato. Paura sul Gargano, cede manto stradale in prossimità di un ponte: sindaco ordina l'immediata chiusuraIl sindaco di Vico del Gargano ha emesso ordinanza di chiusura urgente della strada comunale Montelongo che conduce da via Bucci alla frazione di... Altri aggiornamenti Si parla di: No al quarto lotto della Teramo Mare a ridosso del Tordino: le riflessioni dopo l’ondata di maltempo. Anas e Regione intervengano sul manto stradale della 639. L'arteria dovrà essere sicuraLa condizione della strada statale 639, che presto verrà maggiormente utilizzata dal traffico veicolare, dai bus di servizio e dai mezzi pesanti per la chiusura del ponte di Brivio, ha indotto Gian ... leccotoday.it Pretoro, Anas interviene sugli alberi pericolanti: verso la riapertura della strada per la MaiellettaIl sindaco firma l’ordinanza per l’intervento Anas sugli alberi pericolanti. Entro il weekend la strada per la Maielletta dovrebbe riaprire ... abruzzonews.eu