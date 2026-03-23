Paura sul Gargano cede manto stradale in prossimità di un ponte | sindaco ordina l' immediata chiusura

Il sindaco di Vico del Gargano ha emesso ordinanza di chiusura urgente della strada comunale Montelongo che conduce da via Bucci alla frazione di Calenella, a causa di cedimento del manto stradale dovuta evidentemente alle piogge. In un primo momento si pensava a un cedimento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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