Missile iraniano sul Tel Aviv | buco nel manto stradale

Domenica a Tel Aviv è stato osservato un buco nel manto stradale causato dall’impatto di frammenti di un missile iraniano intercettato. L’area interessata si trova nel centro della città e le autorità hanno immediatamente effettuato le verifiche del caso. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui danni alle persone o su eventuali conseguenze più ampie.

Domenica un buco nel manto stradale è stato osservato nell'area di Tel Aviv a seguito dell'impatto dei frammenti di un missile iraniano intercettato. I detriti hanno anche danneggiato una casa, senza causare feriti.