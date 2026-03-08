Missile iraniano sul Tel Aviv | buco nel manto stradale

Da lapresse.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica a Tel Aviv è stato osservato un buco nel manto stradale causato dall’impatto di frammenti di un missile iraniano intercettato. L’area interessata si trova nel centro della città e le autorità hanno immediatamente effettuato le verifiche del caso. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui danni alle persone o su eventuali conseguenze più ampie.

Domenica un buco nel manto stradale è stato osservato nell’area di Tel Aviv a seguito dell’impatto dei frammenti di un missile iraniano intercettato. I detriti hanno anche danneggiato una casa, senza causare feriti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

missile iraniano sul tel aviv buco nel manto stradale
© Lapresse.it - Missile iraniano sul Tel Aviv: buco nel manto stradale

Iran, le scie dei missili intercettori nel cielo di Tel AvivVenerdì le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv, in Israele, dopo una nuova ondata di attacchi lanciati dall’Iran.

Crisi in Medio Oriente, forti ripercussioni sul traffico aereo: a Orio cancellati voli per Dubai, Tel Aviv e SharjahL’attacco congiunto di Usa e Israele contro l’Iran, con successiva risposta di Teheran, ha cambiato i piani nei cieli: fatto rientrare ad Amman il...

Missili Iran su Israele, a Tel Aviv la gente si ripara nei rifugi

Video Missili Iran su Israele, a Tel Aviv la gente si ripara nei rifugi

Una selezione di notizie su Tel Aviv.

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran; Pioggia di missili su Teheran, l’asse Usa-Israele apre la guerra.

tel aviv missile iraniano sul telMissile iraniano sul Tel Aviv: buco nel manto stradale(LaPresse) - Domenica un buco nel manto stradale è stato osservato nell’area di Tel Aviv a seguito dell’impatto dei frammenti di un missile iraniano intercettato. I detriti hanno anche danneggiato una ... msn.com

tel aviv missile iraniano sul telMissili daLL'Iran raggiungono Tel AvivForti boati e una serie di esplosioni a Tel Aviv, dove stamane sono tornate a suonare le sirene d'allarme, dopo una pausa di 11 ore. Missili lanciati dall' Iran, danneggiati diversi edifici, riferisco ... rainews.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.