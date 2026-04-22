ANAAO Teramo | Maselli vince le elezioni e punta sulla continuità

A Teramo, le elezioni per la segreteria aziendale dell’ANAAO hanno confermato la vittoria di Maselli. La scelta dei membri ha portato a una conferma della guida attuale, mantenendo in carica il dottore già in carica. La consultazione si è svolta normalmente e i risultati hanno mostrato un sostegno stabile alla gestione precedente dell’organizzazione.

Le urne della segreteria aziendale dell’ANAAO a Teramo hanno sancito la continuità della leadership attuale, confermando il dott. Guevar Maselli alla guida dell’organizzazione sindacale. Il voto, caratterizzato da una partecipazione molto intensa e da un dibattito vivace tra gli iscritti, ha la vittoria della lista sostenuta da Maselli, riflettendo una scelta netta della base associativa verso il progetto in corso. La conferma di una gestione basata sulla crescita e sul radicamento territoriale. Il verdetto espresso dai membri dell’associazione non rappresenta solo un passaggio burocratico, ma sembra piuttosto il riconoscimento di un percorso pluriennale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ANAAO Teramo: Maselli vince le elezioni e punta sulla continuità Notizie correlate Circolo Tennis Bari: Virgintino vince le elezioni e punta al futuroIl Circolo Tennis Bari ha confermato la propria linea di gestione dopo le recenti consultazioni elettorali, con Nicoletta Virgintino che ottiene un... Stagione teatrale, si punta sulla continuitàLa prossima stagione teatrale di Porto San Giorgio è già in fase di costruzione, con un’impostazione che punta sulla continuità e sul consolidamento... Una raccolta di contenuti Elezioni Segreteria Aziendale ANAAO: confermato il dott. Guevar MaselliUn esito che premia il lavoro svolto negli anni precedenti, caratterizzati da un costante incremento degli iscritti ... ekuonews.it Elezioni Anaao: Guevar Maselli confermato alla guidaIl voto per la segreteria aziendale premia la continuità e il radicamento territoriale del sindacato dei medici. Bocciate le liste alternative nate da spinte esterne all'associazione ... emmelle.it