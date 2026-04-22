Amministratori minacciati Studenti più consapevoli

Nella giornata di martedì 14 aprile si sono conclusi gli eventi di una settimana durante la quale sono state segnalate minacce rivolte ad alcuni amministratori locali. Contestualmente, si è registrato un aumento della partecipazione e della consapevolezza tra gli studenti di alcune scuole, che hanno organizzato incontri e iniziative legate a temi civici e sociali. La situazione ha attirato l’attenzione di diverse autorità e istituzioni sul territorio.

Si è concluso la scora settimana, per l’esattezza nella giornata di martedì 14 aprile, nella la Sala dei Comuni del Palazzo della Provincia di Lodi, il progetto dedicato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Lodi e incentrato sul tema degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. L’iniziativa è stata promossa dalla Prefettura di Lodi in collaborazione con il Comune di Lodi, con la Provincia di Lodi, con le Forze di polizia, con l’Ufficio scolastico territoriale, con il Centro di promozione della legalità e con le Associazioni Avviso Pubblico e ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) Lombardia. Il progetto si è posto nell’ambito delle azioni dell’Osservatorio provinciale sugli atti intimidatori, il cui scopo è quello di individuare strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Amministratori minacciati. Studenti più consapevoli Sun in All 27 Nakshatras | Complete Vedic Astrology Predictions | Career, Personality and Life Path Notizie correlate Autostazione dei bus, sos degrado: “Studenti umiliati e minacciati”Imola, 18 febbraio 2026 – Una lettera aperta, diventata poi una petizione online che a ieri sera aveva raccolto una novantina di firme. Studenti consapevoli "No al bullismo. Qui non ci voltiamo dall’altra parte"C’è un silenzio che pesa più di altri, quello che accompagna chi subisce bullismo e cyberbullismo, chi si sente solo davanti a uno schermo acceso,...