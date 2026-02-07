Studenti consapevoli No al bullismo Qui non ci voltiamo dall’altra parte

Gli studenti si sono riuniti in piazza per dire basta al bullismo e al cyberbullismo. Hanno portato cartelli e parlato di come si sentano spesso soli, soprattutto online, davanti a parole che feriscono profondamente. Non vogliono più voltarsi dall’altra parte: chiedono attenzione e azioni concrete contro ogni forma di violenza tra coetanei.

C’è un silenzio che pesa più di altri, quello che accompagna chi subisce bullismo e cyberbullismo, chi si sente solo davanti a uno schermo acceso, colpito da parole che feriscono quanto - e a volte più - di uno spintone nei corridoi di una scuola. È da questo silenzio che, il Classico “Mariotti” sceglierà di non voltarsi dall’altra parte, evento realizzato grazie alla dirigente Francesca Gobbi e ai professori Giuseppe Ciotti, referente di educazione civica, e Stefania Marianelli, referente per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo, oltre alla partecipazione della Polizia Locale. In questa giornata, l’associazione Libertas Margot, il Panathlon club e l’associazione ‘Andiamo a noi” ha incontrato gli studenti per parlare di bullismo e cyberbullismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studenti consapevoli "No al bullismo. Qui non ci voltiamo dall’altra parte" Approfondimenti su Studenti Consapevoli Avellino, terra di traffici e silenzi. Airoma: "Anche qui si è dalla parte giusta quando non ci si volta dall’altra parte" Avellino, città ricca di contraddizioni, si presenta come un crocevia di traffici e silenzi. Bullismo e cyberbullismo, il liceo Mariotti non si volta dall'altra parte A scuola, studenti e insegnanti cercano di capire come fermare il bullismo e il cyberbullismo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Non dovevano sfidarla: i bulli non si aspettavano chi fosse realmente — maestra di taekwondo! Ultime notizie su Studenti Consapevoli Argomenti discussi: Studenti consapevoli No al bullismo. Qui non ci voltiamo dall’altra parte; Convegno per dire no al bullismo e al cyberbullismo; Ragazzi sempre online: cresce la consapevolezza dei rischi, ma non la capacità di disconnettersi; In 6 licei su 9 vince il no all’ora di religione: i dati scuola per scuola. Patentino digitale per studenti: competenze tra gioco e realtàNeoConnessi Young lancia un progetto innovativo per le scuole medie, con un percorso di apprendimento basato sulla gamification. Collaborano Wind Tre, Polizia di Stato e altri enti per formare giovani ... italiaoggi.it Dacia Maraini al liceo di Partinico: due giorni di dialogo con gli studenti tra scuola, futuro e scelte consapevoli facebook “CONNESSIONI CONSAPEVOLI: COME NON RESTARE INTRAPPOLATI NELLA RETE”, INCONTRO CON STUDENTI A LAURIA: REPORT E FOTO x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.