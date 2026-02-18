Autostazione dei bus sos degrado | Studenti umiliati e minacciati

Un gruppo di studenti ha scritto una lettera aperta per denunciare il degrado dell’autostazione dei bus a Imola, accusando di aver subito umiliazioni e minacce. La petizione, che ha già raccolto quasi cento firme, denuncia le condizioni di insicurezza e il comportamento aggressivo di alcune persone presenti nell’area. Tra i firmatari ci sono studenti di diverse scuole della città, preoccupati per la loro sicurezza ogni giorno.

Imola, 18 febbraio 2026 – Una lettera aperta, diventata poi una petizione online che a ieri sera aveva raccolto una novantina di firme. È così che un gruppo di «Genitori preoccupati», come da firme in calce all’appello lanciato in Rete, ha deciso di rivolgersi al sindaco Marco Panieri e al prefetto di Bologna, Enrico Ricci, per chiedere più sicurezza nella zona dell’ autostazione da tempo teatro di pericolose scorribande da parte di giovani armati delle peggiori intenzioni nei confronti dei loro coetanei che usano il bus per andare a scuola. «Ogni mattina salutiamo i nostri figli sulla porta di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autostazione dei bus, sos degrado: “Studenti umiliati e minacciati” Carabinieri umiliati e minacciati da un colono armato in CisgiordaniaIn un episodio in Cisgiordania, due carabinieri sono stati umiliati e minacciati da un colono armato, costretti a inginocchiarsi con un mitra puntato. Degrado, Sos dei commercianti: "Marina trascurata dalla giunta"I commercianti di Marina lanciano un appello alla giunta: vogliono un intervento concreto per risollevare il centro, che da anni appare trascurato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Confail Faisa, dopo l’ultima delle aggressioni all’autostazione, chiede un intervento urgente per fermare degrado e microcriminalità nell’area, ritenuta ormai insicura da lavoratori, studenti e pendolari facebook