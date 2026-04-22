Amministrative a Tricase M5S sceglie Chiuri Errico chiarisce | Nessun passo indietro

A Tricase sono in corso le operazioni per definire le liste che sosterranno i sei candidati sindaco nelle prossime elezioni amministrative. Nelle ultime ore, il Movimento 5 Stelle ha deciso di sostenere un candidato specifico, mentre un rappresentante del partito ha chiarito che non ci sono passi indietro rispetto a questa scelta. La situazione rimane in continua evoluzione mentre si avvicina il momento delle candidature ufficiali.

TRICASE – Sono ore frenetiche quelle per le amministrative di Tricase dove si cerca di comporre i tasselli delle liste che sosterranno i sei candidati sindaco in corsa per Palazzo Gallone.La prima novità di ieri è il sostegno ufficiale che il Movimento Cinque Stelle ha scelto di offrire al.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Passo indietro di Dell’Abate: “Sostegno a De Donno”. A Tricase corsa a seiL’ingegnere ritira la propria candidatura e appoggia quella del primo cittadino uscente: “Non una rinuncia ma una scelta consapevole nell’interesse... Amministrative, dopo il passo indietro del sindaco la candidata è Giuseppina NuzzaciSOGLIANO CAVOUR – Lo aveva annunciato senza girarci attorno che non si sarebbe ricandidato alla carica di primo cittadino per cercare un secondo... Altri aggiornamenti Si parla di: Amministrative, ventuno comuni al voto e tanti aspiranti sindaci: è corsa per chiudere le liste; Tricase, il Movimento 5 Stelle sceglie Chiuri. Tricase, insieme per una bella storia. Sabato 18 aprile la presentazione ufficiale della candidatura di Claudio PisperoSabato 18 aprile 2026, alle ore 18.30, presso il Cinema Aurora di Tricase, in via Stella d'Italia 34, si terrà la presentazione ufficiale della candidatura di ... corrieresalentino.it