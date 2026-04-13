Amministrative dopo il passo indietro del sindaco la candidata è Giuseppina Nuzzaci

Dopo la decisione del sindaco uscente di non ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative, a Sogliano Cavour è stata presentata come candidata ufficiale Giuseppina Nuzzaci. La scelta arriva dopo che il sindaco aveva annunciato pubblicamente di non voler tentare un secondo mandato consecutivo. La campagna elettorale si concentra ora sulla candidatura di Nuzzaci, mentre il sindaco uscente ha comunicato la sua intenzione di non partecipare alle elezioni.

SOGLIANO CAVOUR – Lo aveva annunciato senza girarci attorno che non si sarebbe ricandidato alla carica di primo cittadino per cercare un secondo mandato consecutivo il sindaco uscente di Sogliano Cavour, Giovanni Casarano. Con l’indicazione del profilo che guiderà la compagine uscente alle.🔗 Leggi su Lecceprima.it Elezioni amministrative: Agata Scarafilo candidata sindaco a Ceglie MessapicaIl nome della giornalista e figura di spicco della cultura cegliese è arrivato con il raccordo del consigliere regionale Tommaso Gioia e degli altri... Amministrative 2027. Marras lancia la sfida: "Candidato sindaco? Non mi tirerò indietro"GROSSETO Assessore regionale per la terza volta, ex sindaco a Roccastrada ed ex presidente della Provincia.