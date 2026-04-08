Sabato 18 aprile, nel Conference Center di Porto Cervo, Emilio Isgrò riceverà il Premio Cultura del Mediterraneo 2026 durante la cerimonia del Premio Costa Smeralda. La consegna di questo riconoscimento si inserisce in un evento dedicato alla promozione culturale nella regione. Isgrò, noto per la sua arte della cancellatura, sarà premiato ufficialmente davanti a un pubblico presente all’evento.

Sabato 18 aprile, presso il Conference Center di Porto Cervo, Emilio Isgrò riceverà il Premio Cultura del Mediterraneo 2026 nell’ambito della cerimonia del Premio Costa Smeralda. L’artista, figura di spicco dell’arte concettuale a livello globale, viene onorato per aver trasformato l’interazione tra immagini e parole. Il riconoscimento celebra la sua capacità di convertire le origini siciliane in un pensiero di portata universale, creando legami immateriali tra le coste del mare nostrum e le aree più distanti del pianeta. Il cuore della ricerca di Isgrò risiede nella tecnica della cancellatura. Questo processo non va inteso come un tentativo di censura o una negazione, bensì come un atto creativo che rigenera il contenuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emilio Isgrò: l’arte della cancellatura vince a Porto Cervo

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Emilio Isgrò a Capodimonte con un intervento dedicato a NapoliIl progetto espositivo di Emilio Isgrò, a cura di Eike Schmidt, è un omaggio alla città di Napoli attraverso la poetica della cancellatura ... insideart.eu

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La mostra “Canto Napoli” è il grande omaggio alla città partenopea e alla canzone napoletana realizzata dal Maestro Emilio Isgrò. L’esposizione, curata dal Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt, si terrà dal 10 aprile al 29 settembre - facebook.com facebook

#comingsoon #savethedate Il @Capodimonte_mus è lieto di annunciare la prossima mostra Emilio Isgrò Canto Napoli a cura di Eike Schmidt. Il progetto inedito che uno dei grandi maestri dell'arte internazionale dedica alla città di #Napoli #museoboscocapo x.com