Premio Costa Smeralda 2026 | l' edizione di Niccolò Ammaniti e Adriana Cavarero nel segno di una cultura che abbraccia e non divide

La settima edizione del Premio Costa Smeralda 2026 si è svolta con la partecipazione di Niccolò Ammaniti e Adriana Cavarero, in un evento che ha coinvolto diversi protagonisti della cultura. L’evento, diretto da Stefano Salis, si è tenuto nella cornice della Costa Smeralda e ha visto la presenza di numerosi ospiti e relatori. Vanity Fair è stata presente come testata ospite, offrendo copertura all'evento.

Ad arricchire la cerimonia, svoltasi il 18 aprile presso il Conference Center di Porto Cervo, condotta da Roberta Floris e promossa come sempre dal Consorzio Costa Smeralda presieduto da Renzo Persico con il patrocinio del Comune di Arzachena, sono stati però anche altri premi. Come quello allo scrittore spagnolo Javier Cercas, vincitore del Premio Internazionale per i suoi innumerevoli lavori pubblicati in Italia da Guanda. All'incontro con i giornalisti avvenuto la mattina, Cercas ha parlato di tutto: di quanto sia ricca e preziosa la cultura italiana, della stringente attualità politica e sociale, ma anche del suo rapporto personale con la scrittura.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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