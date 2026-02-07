PALINSESTI 15-21 FEBBRAIO 2026 | L’EREDITÀ DI SERA CHIUDE STRISCIA… PER SEMPRE?

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dall’8 al 14 febbraio 2026. Rai1 D: Cuori 3 (46) 1ªTv L: Cuori 3 (56) 1ªTv M: M: G: Don Matteo 15 (710) 1ªTv V: L’Eredità: Sfida Tra Giganti (12) S: L’Eredità: Sfida Tra Giganti (22) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Taratata (22) M: Colpa dei Sensi (33) 1ªTv M: Una Nuova Vita (44) 1ªTv G: Striscia La Notizia (55) V: Io Sono Farah 1ªTv S: C’è Posta per Te (79) nessuna segnalazione nessuna segnalazione Rai2 D: XXV Giochi Olimpici Invernali L: XXV Giochi Olimpici Invernali M: XXV Giochi Olimpici Invernali M: XXV Giochi Olimpici Invernali G: XXV Giochi Olimpici Invernali V: XXV Giochi Olimpici Invernali S: XXV Giochi Olimpici Invernali Italia 1 D: Le Iene L: Memory M: M: G: Mission: Impossible Rogue Nation V: Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar S: il daytime sarà occupato della Olimpiadi Invernali nessuna segnalazione Rai3 D: Report L: Lo Stato delle Cose M: FarWest M: Chi l’ha Visto? G: Splendida Cornice V: S: La Città Ideale Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: E’ Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione La7 D: L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: L: M: M: G: V: S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Tv8 D: Infinite Storm L: 4 Hotel (68) 1ªTv M: The Idea of You M: Champions League G: Conference League V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Hancock M: Cash or Trash: Chi Offre di Più? M: Little Big Italy R G: Only Fun: Comico Show (310) V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Accordi & Disaccordi Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica CLICCA QUI PER I PALINSESTI DALL’8 AL 14 FEBBRAIO 2026 Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante. 🔗 Leggi su Bubinoblog

I dati Auditel di ieri sera, 22 gennaio 2026, mostrano il debutto in prima serata di Striscia la Notizia, che per la prima volta si presenta in questa fascia dopo 37 anni.

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano come il ritorno di Samira come co-conduttrice abbia attirato un pubblico più ampio.

