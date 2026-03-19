wu ming 2 domani sera alle 21 al teatro comunale di gambettola

Domani sera alle 21, il teatro comunale di Gambettola ospita Wu Ming 2, che presenta il suo ultimo lavoro. L'evento vede protagonista l’autore, che si esibirà sul palco per condividere le sue idee e rispondere alle domande del pubblico. L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione. La serata si svolgerà all’interno delle sale del teatro comunale.

Il Teatro comunale di Gambettola ospita, domani sera alle 21, il secondo appuntamento della rassegna letteraria ‘Il Bosco tra le righe - incontri con l’autore’, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Gambettola, con la direzione artistica di Matteo Cavezzali, in collaborazione con Teatro del Drago, direzione artistica del Teatro comunale di Gambettola. Ad intrattenere il pubblico sarà Wu Ming 2 con ‘ Mensaleri ’ ( Einaudi ). Wu Ming 2 fa parte fin dalle origini di Wu Ming, un collettivo di narratori che ha scritto otto romanzi a piú mani, tutti pubblicati da Einaudi. Sempre per Einaudi, è autore di Guerra agli umani (2004), Timira con Antar Mohamed (2012), e Mensaleri (2025). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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