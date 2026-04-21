Ad agosto, Hong Kong ospiterà un torneo internazionale di calcio che coinvolgerà le squadre Inter e Juventus. La competizione si terrà nel mese estivo e vedrà le due squadre italiane sfidarsi in un contesto internazionale. L’evento rappresenta un’occasione per le squadre di confrontarsi in un torneo organizzato nel cuore dell’Asia. La partecipazione di queste squadre si inserisce in un calendario estivo di partite ufficiali.

Un prestigioso torneo estivo porterà il calcio d'élite nel cuore dell'Asia, con Inter e Juventus protagoniste di una sfida internazionale ad agosto a Hong Kong. Il programma dell'Hong Kong Football Festival prevede scontri tra club di primo piano, tra cui spiccano il Manchester City, il Chelsea, l'Inter e la Juventus, con la partecipazione prevista anche del Bayern Monaco e dell'Aston Villa. Il calendario delle sfide si aprirà sabato 1 agosto presso lo stadio Kai Tak, un impianto futuristico cap .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hong Kong sfida il calcio d’élite: Inter e Juve protagoniste ad agosto

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