Amg Energia pubblicato l' avviso per individuare i privati chiamati a rinnovare gli impianti d' illuminazione
Amg Energia ha pubblicato un avviso pubblico rivolto ai privati per il rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica. La procedura, avviata su delega del Comune, mira alla riqualificazione delle infrastrutture e dei servizi energetici cittadini, seguendo le norme di settore. L'obiettivo è coinvolgere partner privati in un progetto di innovazione e miglioramento delle infrastrutture urbane.
Amg Energia ha pubblicato l’avviso pubblico che, secondo la normativa di settore, dà il via - su delega del Comune - alla procedura di partenariato pubblico-privato finalizzata alla riqualificazione globale delle infrastrutture e dei servizi energetici della città, in un’ottica di innovazione e di efficientamento. Si avvia l’operazione, inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 del Comune di Palermo, che ha un valore complessivo stimato di circa 180 milioni di euro. L’avviso è stato approvato venerdì scorso dal Cda della società interamente partecipata dal Comune di Palermo e adesso è stato pubblicato: è consultabile sul sito web di AmgEnergia, www. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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