Amg Energia via libera dal Cda all' avviso per individuare i privati che dovranno rinnovare gli impianti d' illuminazione

Il Consiglio di amministrazione di Amg Energia ha approvato un avviso pubblico che, in conformità con le norme di settore, avvia una procedura di partnership pubblico-privato. L’obiettivo è individuare i privati che si occuperanno del rinnovamento degli impianti di illuminazione. La procedura viene avviata su delega del Comune e si concentra sulla riqualificazione delle infrastrutture e dei servizi energetici dell’azienda.

Il bando, che verrà pubblicato nei prossimi giorni, ha l'obiettivo di trovare sul mercato partner a cui affidare in concessione - tramite finanza di progetto - la gestione dei lampioni, dei semafori e l'efficientamento energetico degli edifici comunali. Scoma: "Saremo stazione appaltante e poi vigileremo sull'esecuzione dei servizi". Lagalla: "Compiuto un percorso rigoroso e lungimirante" Il Consiglio di amministrazione di Amg Energia ha approvato l'avviso pubblico che, secondo la normativa di settore, darà inizio, su delega del Comune, alla procedura di partenariato pubblico-privato finalizzata alla riqualificazione globale delle infrastrutture e dei servizi energetici della città.