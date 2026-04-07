Oggi si celebra il compleanno di Patrizio Bertelli, che compie 80 anni. In questa occasione, l’imprenditore ha annunciato il lancio di un’operazione commerciale legata al marchio Lebole. La notizia arriva da Arezzo, dove si sono svolti i festeggiamenti. Non sono stati forniti dettagli sul festeggiamento, ma si sa che l’evento coincide con una ricorrenza importante per Bertelli.

Arezzo, 7 aprile 2026 – Chissà se sorvolando la sua città con l’elicottero ha provato l’emozione di un giorno speciale. O se magari, dal red carpet di una delle capitali internazionali dello stile, avrà ricordato davanti a una torta con ottanta candeline le corse coi pantaloni corti in Piazza Grande. Patrizio Bertelli festeggia il compleanno e fa cifra tonda. Un anniversario che non passa in sordina, specie di questi tempi e nella città da dove è partita la sua scalata alla moda. Perchè negli ultimi anni, Bertelli ha lasciato tracce importanti, regalato rinascite a luoghi simbolo dell’aretinità, consegnato un futuro a un’area strategica che ha fatto la storia dell’Arezzo industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il compleanno d’oro di Patrizio Bertelli. Spegne 80 candeline e lancia l’operazione Lebole

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