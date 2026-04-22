Ambiente | la crisi di fiducia tra social e scienza tra gli italiani

In occasione della Giornata mondiale della Terra, un rapporto dell’Osservatorio Scelta ha mostrato che gli italiani si affidano principalmente ai social media per informarsi sui temi ambientali, ma molti manifestano una scarsa fiducia nelle fonti consultate. I dati sono stati presentati a Palazzo Emilio Turati, evidenziando un divario tra le modalità di informazione e la percezione di affidabilità. La ricerca mette in luce una distanza crescente tra cittadini e fonti di informazione ufficiali sul tema ambientale.

In occasione della Giornata mondiale della Terra, i dati dell’Osservatorio Scelta presentati a Palazzo Emilio Turati evidenziano un profondo divario tra il modo in cui gli italiani si informano sui temi ambientali e la fiducia che riprovano verso le fonti consultate. L’analisi, frutto della collaborazione tra Conai e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, rivela come l’interesse per la sostenibilità sia diffuso, ma frammentato da una crisi di credibilità nei canali più utilizzati quotidianamente. Simona Fontana, direttrice generale di Conai, ha sottolineato durante la conferenza nazionale dedicata al giornalismo responsabile che circa la metà della popolazione italiana monitora regolarmente le tematiche ecologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ambiente: la crisi di fiducia tra social e scienza tra gli italiani Freddati dalla pompa di calore | Patti Chiari | RSI Info Notizie correlate Divulgazione: a San Rossore 'I pomeriggi dell'ambiente, Parco tra scienza e storia'Venerdì 27 marzo, sempre alle 17, la professoressa Iduna Arduini, docente di botanica presso l'Università di Pisa, parlerà della farnia (Quercus... Giovani italiani tra fragilità e fiducia: uno studio fotografa quattro profili generazionali e indica nella scuola una leva decisiva tra i 16 e i 20 anniLa ricerca "Fragile – mappae mundi di una nuova generazione", promossa dall'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile di Fondazione Unhate e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’ambiente estremo degli ultimi della Terra; Crisi climatica, UNICEF: Un miliardo di minori vive in aree ad alto rischio; La grave crisi di Kyma Ambiente arriva in Regione, il 23 aprile audizione sindacati in V Commissione; Earth Day: il WWF tra crisi climatica e crisi di natura. Ambiente: THEA, la crisi idrica costa 13,4 mld l'annoCome se l'Italia si fermasse due giorni e mezzo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mar - La crisi idrica, sommando siccita', alluvioni e mancato riciclo, presenta il conto agli italiani: oggi ... borsaitaliana.it Le grandi dimissioni climatiche: Trump annienta la scienza sull’ambienteMentre Artemis II viaggiava nello spazio, il 3 Aprile un nuovo documento ha previsto un taglio del 23 per cento del budget alla Nasa. Il colpo più duro lo ha subito il comparto scientifico che passa d ... editorialedomani.it Lezioni all’aperto al Parco Alto Milanese per scoprire ambiente, sostenibilità e biodiversità con Legambiente. - facebook.com facebook Italmark, approccio integrato alla sostenibilità tra ambiente e persone x.com