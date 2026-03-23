Giovani italiani tra fragilità e fiducia | uno studio fotografa quattro profili generazionali e indica nella scuola una leva decisiva tra i 16 e i 20 anni

La ricerca "Fragile – mappae mundi di una nuova generazione", promossa dall'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile di Fondazione Unhate e coordinata dal sociologo Mauro Magatti, ha analizzato la condizione dei giovani tra i 13 e i 24 anni, restituendo una classificazione articolata in quattro profili distinti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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