Sono state aperte le iscrizioni per la XVII edizione del premio ‘Non sprecare’, un riconoscimento che si concentra su temi come la tutela dell’ambiente, la qualità della vita e il futuro del Pianeta. La manifestazione punta a valorizzare iniziative e progetti che affrontano queste tematiche, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere comportamenti sostenibili. La partecipazione è aperta a individui e organizzazioni interessate a contribuire alla preservazione ambientale.

Tutela dell’ambiente, qualità della vita, e futuro del Pianeta. Questi i capisaldi intesi quali condizioni indispensabili per la pace posti al centro della XVII edizione del premio ‘Non sprecare’. Promosso dal sito ‘nonsprecare.it’, fondato e diretto da Antonio Galdo, il premio rinnova anche per questa edizione la collaborazione con l’ università Luiss Guido Carli, consolidando un percorso comune orientato alla diffusione di una cultura della sostenibilità concreta e partecipata. L’iniziativa è rivolta a cinque categorie: associazioni, aziende, istituzioni, scuole e università, startup (under 35); cerca progetti concreti e replicabili capaci di generare un impatto reale nella lotta agli sprechi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ambiente e futuro, aperte le iscrizioni del premio ‘Non sprecare’

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