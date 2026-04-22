In occasione del 25 aprile e del 1 maggio, CoopCulture apre il Chiostro offrendo visite guidate e eventi dedicati alle famiglie. Durante questi giorni, il sito culturale sarà accessibile gratuitamente grazie alle festività nazionali e alla prima domenica del mese. Sono previste diverse attività, tra visite, laboratori e passeggiate, che attirano sia turisti che residenti in città. Palermo si prepara a ricevere un afflusso particolare di visitatori in questo periodo.

Due ponti – 25 aprile e 1 maggio – colmi di visite, laboratori, passeggiate: complice l’ingresso gratuito nei siti culturali sia per la Festa della Liberazione che per la prima domenica del mese (3 maggio), Palermo si prepara ad essere “invasa” da turisti e cittadini. Si potranno scoprire i reperti archeologici esposti al Museo Salinas, gli artisti contemporanei al Riso, i capitelli arabo normanni a Monreale. Si inizia sabato prossimo (25 aprile) sia alle 10 che alle 11.30 con le visite didattiche di CoopCulture alle collezioni archeologiche del museo più antico della Sicilia: sarà raccontata la straordinaria storia del Salinas, custode di prestigiose collezioni e opere uniche, provenienti da alcuni tra i più celebri siti archeologici della Sicilia, come Selinunte.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - 25 aprile e 3 maggio, CoopCulture apre il Chiostro con visite ed eventi per famiglie

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