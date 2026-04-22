Ambasciatore russo ricevuto alla Farnesina ' espressa profonda indignazione'

Questa mattina, l’ambasciatore russo a Roma è stato ricevuto alla Farnesina in seguito a una convocazione del ministro degli Esteri. La riunione si è svolta dopo che il ministro aveva espresso una forte protesta contro le dichiarazioni offensive di un conduttore televisivo russo nei confronti della premier italiana. L’ambasciatore ha manifestato, in questa occasione, la profonda indignazione del governo russo.

L'ambasciatore russo a Roma Paramonov è stato ricevuto questa mattina alla Farnesina a seguito della convocazione voluta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani per protestare contro le dichiarazioni offensive del conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov contro la premier Giorgia Meloni. A quanto si apprende, la Farnesina ha manifestato profonda indignazione per le inaccettabili offese rivolte al presidente del Consiglio. Da parte sua, Paramonov ha detto di essersi chiaramente dissociato già ieri sera dalle affermazioni di Solovyov e lo ha fatto più volte durante l'incontro a fronte delle sollecitazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ambasciatore russo ricevuto alla Farnesina, 'espressa profonda indignazione' Notizie correlate Salvini: "Difendo la premier da qualunque attacco". La Farnesina: "Espressa indignazione all'ambasciatore russo"L'esecutivo fa quadrato attorno alla presidente del Consiglio, dopo gli insulti pronunciati dal conduttore russo Vladimir Solovyov. Incontro con ambasciatore russo, Cirielli: «Farnesina sapeva, colloqui di prassi»Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli replica alle indiscrezioni del Corriere della sera su un suo incontro con l’ambasciatore russo in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Offese pesanti a Giorgia Meloni dalla tv russa, la Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo; Berlino convoca l'ambasciatore russo, 'minacce dirette inaccettabili'; Riecco Solovyov: Meloni nel mirino della propaganda russa; L’attacco russo a Meloni è una medaglia. L'ambasciatore russo alla Farnesina dopo gli insulti dell'anchor russo Solovyov a MeloniL'ambasciatore russo a Roma Paramonov è stato ricevuto questa mattina alla Farnesina a seguito della convocazione voluta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani per protestare contro le dichiarazioni ... ansa.it Meloni-Solovyov, l'ambasciatore russo Paramonov alla Farnesina: «Offese inaccettabili alla premier»Cosa è successo Il conduttore tv Vladimir Solovyov, re nello scacchiere della propaganda di Putin, noto per le sue minacce belliciste contro i Paesi europei, ieri si ... ilgazzettino.it L'ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov è stato ricevuto alla Farnesina. A quanto si apprende, la Farnesina ha manifestato profonda indignazione per le inaccettabili offese rivolte al Premier, Giorgia Meloni. Paramonov ha detto di essersi chiarame - facebook.com facebook Se il governo italiano avesse un minimo di spina dorsale, l’ambasciatore russo uscito dalla Farnesina si dovrebbe recare immediatamente a Fiumicino per un volo solo andata per Mosca. Così non è stato. Anzi si permette anche di rilanciare. Contento Tajani, x.com