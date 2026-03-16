Incontro con ambasciatore russo Cirielli | Farnesina sapeva colloqui di prassi

Il viceministro degli Esteri ha confermato di aver incontrato l’ambasciatore russo in Italia, precisando che si è trattato di un colloquio di prassi e che il Ministero degli Esteri era a conoscenza dell’evento. La sua dichiarazione arriva in risposta alle indiscrezioni pubblicate dal Corriere della Sera, che avevano sollevato dubbi sulla trasparenza dell’incontro e sull’eventuale reazione della premier Meloni.

Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli replica alle indiscrezioni del Corriere della sera su un suo incontro con l’ambasciatore russo in Italia di cui il governo non sarebbe stato a conoscenza e che avrebbe irritato la premier Meloni. Ritenendo le ricostruzioni del giornale «destituite di ogni fondamento», ha spiegato che «l’incontro era noto alla Farnesina e risale a diversi mesi fa». «Non si tratta di un’anomalia, è prassi che i viceministri incontrino ambasciatori regolarmente accreditati di Paesi con cui i rapporti sono complessi, anche per non esporre direttamente il ministro », ha evidenziato. Le ricostruzioni del Corriere. Il... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Incontro con ambasciatore russo, Cirielli: «Farnesina sapeva, colloqui di prassi» Articoli correlati Esplosione in Svizzera con diversi morti, attiva la Farnesina. L'ambasciatore italiano sul postoIl ministero degli Esteri e il locale consolato d’'Italia a Ginevra seguono la situazione a Crans-Montana per verificare l’eventuale coinvolgimento... Esplosione in Svizzera con diversi morti, attivi la Farnesina e il consolato d'Italia a Ginevra. Ambasciatore italiano sul postoIl ministero degli Esteri e il locale consolato d’'Italia a Ginevra seguono la situazione a Crans-Montana per verificare l’eventuale coinvolgimento... Tutti gli aggiornamenti su Incontro con ambasciatore russo... Temi più discussi: Incontro riservato con l'ambasciatore russo. Cirielli (FdI) è un caso. La rabbia di Meloni; Cirielli incontra l’ambasciatore russo: irritazione di Meloni; Macron a Zelensky: Il prestito sarà onorato. Petrolio russo, deroga Usa alle sanzioni: coro di no; ONU, l'ambasciatore russo: Pronti ad aiutare per uscire dalla grave situazione in Medio Oriente. Giorgia Meloni irritata col viceministro Cirielli dopo l’incontro riservato con l’ambasciatore russoUn incontro riservato con l’ambasciatore russo in Italia avrebbe creato tensioni ai vertici del governo. Il protagonista è Edmondo Cirielli, viceministro ... thesocialpost.it L'incontro riservato di Cirielli (FdI) con l’ambasciatore russo è un caso: l'irritazione di MeloniIl faccia a faccia lontano dalla Farnesina. Salvini spinge per il gas russo. Il no degli alleati Altro che le (note) posizioni filorusse della Lega di Matteo Salvini. A Giorgia Meloni nelle settimane ... roma.corriere.it Il deputato ospite di un incontro a sostegno della riforma della giustizia: «Utilizziamo anche questi mezzi: tu sei mio cugino, ti ho fatto un favore...». Maruotti commenta: «La Costituzione barattata per chissà quale favore». - facebook.com facebook "Guarda cosa è successo quel giorno nel 1985" L'incontro al Teatro Ariston tra Fabio Fazio e Sal Da Vinci nel 1985, a #CTCF x.com