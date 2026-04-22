Nell’estate del 2025, il libro intitolato «Il campo dei santi» è stato ripubblicato negli Stati Uniti dopo molti anni di assenza, attirando l’attenzione della stampa. Inizialmente, Amazon ha deciso di censurare la pubblicazione, ma successivamente ha cambiato idea, permettendo di vendere nuovamente il volume. La decisione ha portato a un aumento notevole delle vendite del libro, che viene considerato una sorta di profezia. Nel frattempo, il volume è stato distribuito anche nelle edicole dalla rivista «La Verità».

Quando, nell’estate del 2025, Il campo dei santi è stato finalmente ripubblicato negli Stati Uniti dopo una lunghissima assenza, la stampa liberal ha avuto un poderoso sussulto. A dicembre, poi, quando un gruppo di cinquanta estimatori del romanzo si è riunito al ristorante Butterworth’s per celebrarne la riedizione, sono fioccati gli articoli dai toni allarmati. Non che ci fosse da stupirsi: il romanzo distopico e profetico di Jean Raspail è stato demonizzato per decenni, osteggiato ovunque da quando è stato pubblicato per la prima volta nel 1973. A quanto pare, lo stigma è inciso talmente in profondità che continua a resistere. Gli articoli denigratori usciti nel 2025 sono stati ripresi di recente da Le Monde e dalla rivista americana New York e hanno con tutta probabilità contribuito al boicottaggio del libro da parte di Amazon.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Amazon censura Raspail, poi ci ripensa. Boom delle vendite per il libro-profezia

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