Meloni va via dal punto stampa poi ci ripensa | Però è l' ultima domanda – Il video

Durante una visita al Salone del Mobile di Milano, la Presidente del Consiglio si è allontanata dal punto stampa, ma successivamente è tornata sui propri passi e ha accettato di rispondere all'ultima domanda. L'evento si è svolto il 21 aprile 2026 e il video dell’intervista è stato diffuso dall’Agenzia Vista. La presenza della politica italiana in occasione di questa fiera si è concentrata su alcuni incontri e dichiarazioni pubbliche.

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al Salone del Mobile a Milano. Durante il punto stampa, gli viene detto che devono andare via perché la stanno aspettando. Meloni accenna ad andarsene, ma poi decide di ritornare per rispondere all'ultima domanda su Hormuz. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Renzi e Vannacci sul ring di Fedez e Mr Marra, il confronto a Pulp Podcast: «Generale, sei un paraculo». E lui: «Meloni, barra dritta o vado solo» – Il video Tarzo, il comune leghista che vuole dedicare una piazza «alla memoria di oltre 32mila vittime di errori giudiziari». Scoppia la polemica Reggio Calabria al voto tra un Pd che punta alla riconferma e il candidato “a sorpresa” del centrodestra.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Sinner, che paura! Jannik ci ripensa, ma poi si tuffa dal trampolinoMomenti da ricordare per Jannik Sinner a Montecarlo, dopo la vittoria in finale contro Carlos Alcaraz. Leggi anche: “Ma quanto è alto”: Sinner ha paura del trampolino, poi ci ripensa e si tuffa “a bomba”. E Alcaraz lo riprende divertito – Video Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il patto della discordia: Meloni va allo scontro con l’Ue sul bilancio; Meloni-Trump, perché lo strappo con gli Usa può favorire la premier; Ministri tra viaggi e hotel, quei 2,5 milioni di rimborsi; Meloni a Parigi con i Volenterosi, Italia pronta a fare la sua parte su Hormuz. Meloni va via dal punto stampa, poi ci ripensa: però è l'ultima domanda – Il video(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al Salone del Mobile a Milano. Durante il punto stampa, gli viene detto che devono andare via perché la stanno aspetta ... msn.com Meloni va via dal punto stampa, poi ci ripensa: Però è l'ultima domanda(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al Salone del Mobile a Milano. Durante il punto stampa, gli viene detto che devono andare via perché la stanno ... la7.it Meloni: "Di Foggia scelga tra la presidenza Eni e la buonuscita. La questione è semplice, nel caso valuteremo le nostre alternative". La premier: "Per ora non stiamo discutendo della nomina di Freni alla Consob". #ANSA facebook ++La premier Giorgia #Meloni all'arrivo al Salone del Mobile di Milano sulle nomine delle partecipate pubbliche: "Penso che la Di Foggia debba scegliere tra la presidenza di Eni e la buonuscita [da 7,3 milioni di euro] di Terna". Per quanto riguarda Federico F x.com