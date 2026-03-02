Calcio Uisp a 11 | Del Freo fa bis mentre allunga il Blues Boys

Nel campionato di calcio Uisp a 11, Del Freo segna due volte e contribuisce alla vittoria del suo team, mentre il Blues Boys ottiene un punto contro lo Sporting Bacco. L'Amatori Per Lucio si impone facilmente sul campo del Pegazzano, e dietro, il Sarzana si mantiene in corsa, con Ritrovo Filetto e Cpo Agriturismo la Sarticola che pareggiano. La classifica si muove con queste partite.

La Spezia, 2 marzo 2026 – Testa-coda facile per l'Amatori Per Lucio corsaro sul campo del Pegazzano, mentre alle spalle regge il Sarzana e il Blues Boys raggiunge Sporting Bacco e Virgoletta, bloccate sul pari da Ritrovo Filetto e Cpo Agriturismo la Sarticola. Ecco quanto accaduto nella sesta di ritorno nel Girone 1 del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Tre vittorie in trasferta, molto larghe (addirittura due con una cinquina di reti), per le prime tre (Aston Uella Carrara, Rangers Soliera e Riomaior Bar O'Netto) del Girone 2, mentre Del Freo fissa con una doppietta la vittoria dell'Intercomunale Beverino, a sorpresa sulla Colomba 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: Del Freo fa bis, mentre allunga il Blues Boys Calcio Uisp a 11: bis di Frediani, poi Parentini e il Tendola volaLa Spezia, 9 dicembre 2025 – Ancora di misura la vittoria del Sarzana Calcio che, con l'ennesimo balzo agguanta la vetta dove ha rallentato l'Amatori... Leggi anche: Calcio Uisp a 11: D'Amico scatenati, mentre il Riomajor è sull'ottovolante Tutti gli aggiornamenti su Calcio Uisp. Temi più discussi: Reggio Calabria - CALCIO A 5 MASCHILE 11^ GIORNATA; Calcio Uisp a 11: Vannoni scatenato ne fa 3 all'Atletico Gordana; Scheda giocatore Sutera Rachele; Oggi in campo la Solliccianese: detenuti protagonisti torneo calcio a 11. Il campionato Uisp di Senigallia si avvia alla fase caldaIl Campionato di Calcio a 11 UISP è giunto alla 21ª giornata ed entra di fatto nella fase più calda della competizione. senigallianotizie.it Calcio Uisp a 11: D'Amico scatenati, mentre il Riomajor è sull'ottovolanteTutto tranquillo nel Girone 2 dove vincono i primi dell'Aston Uella Carrara e i secondi del Rangers Soliera, ma dopo spicca l'incredibile vittoria del Riomaior Bar O'Netto, in trasferta ... lanazione.it – / Giovedì 26 febbraio 2026, presso l’Hotel Sporting di Vasto, si è svolto il meeting ufficiale di presentazione del progetto CALCIO UISP VASTO – Stagione Sportiva 2026/2027. U - facebook.com facebook