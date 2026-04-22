Dal 24 al 26 aprile, nel borgo di Amandola si svolgerà un workshop dedicato al teatro di figura e alla narrazione territoriale. L’evento coinvolgerà giovani e si svolgerà in vari spazi del centro storico, con l’obiettivo di approfondire tecniche e pratiche legate alle arti performative. Durante i tre giorni, saranno organizzate sessioni pratiche e incontri con esperti del settore.

Dal 24 al 26 aprile, il borgo di Amandola diventerà il centro di un percorso intensivo dedicato al teatro di figura e alla narrazione territoriale. Il workshop, focalizzato sulle tecniche del teatro delle ombre, coinvolgerà i giovani tra i 14 e i 35 anni in tre giornate di formazione che fondono espressione artistica e laboratori artigianali per ricostruire il legame tra le comunità locali e il paesaggio circostante. L’intreccio tra bottega artigiana e palcoscenico nelle vie di Amandola. Il programma previsto per venerdì 24 aprile, con inizio alle ore 14.30 e conclusione alle 20.30, darà il via a un percorso immersivo che non si limiterà alla sola recitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amandola si illumina: workshop di ombre e teatro per i giovani

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