Si ricordano le vittime civili di guerra | il teatro Alighieri si illumina di blu

Domenica 1 febbraio si ricorda la Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. Il teatro Alighieri si illumina di blu per onorare le persone che hanno perso la vita nei conflitti, spesso innocenti e senza colpa. La giornata, istituita nel 2017 dal Parlamento, serve a mantenere viva la memoria e a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema ancora troppo attuale.

A Lugo invece si è onorato il Monumento allo sminatore che ricorda il sacrificio degli sminatori del Senio, che chiusero il tragico capitolo della Seconda guerra mondiale facendo in modo che non ci fossero altre vittime Domenica 1 febbraio ricorre la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita all’unanimità dal Parlamento nel 2017 su forte impulso dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg). Per l’occasione, nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio, il teatro Alighieri si illuminerà di blu. Lo ha deciso il Comune di Ravenna condividendo i principi che sono alla base dell’iniziativa, esprimendo il proprio sostegno all’Anvcg e aderendo ad analoga richiesta dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani).🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Questa mattina, a Roma, la Camera dei Deputati si illumina di blu per ricordare le vittime civili di guerre e conflitti nel mondo.

Roma si accende di blu il primo febbraio, come ogni anno, per ricordare le vittime civili delle guerre.

