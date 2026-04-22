Da venerdì 24 aprile a domenica 3 maggio, i padiglioni dell’Umbriafiere ospiteranno nuovamente “Amab - Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra”. La manifestazione, dedicata all’arte e all’antiquariato, è in programma per dieci giorni consecutivi. La mostra si terrà nella località di Bastia Umbra, con l’obiettivo di proporre esposizioni di opere d’arte e pezzi di antiquariato.

Si avvicina a grandi passi il ritorno di “ Amab - Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra “, in programma da venerdì 24 aprile al 3 maggio nei padiglioni dell’ Umbriafiere. Antiquariato, arte moderna e contemporanea, design, grafica, gioielleria e arte in tutte le sue espressioni saranno protagonisti di questa 51esima edizione, organizzata da Società Eventi Arte con la direzione di Emo Antinori Petrini la presidenza di Andrea Tattini, e Leonardo Antinori Petrini, vicepresidente: la fiera vede la partecipazione di circa 90 espositori e promette di essere uno degli appuntamenti culturali più attesi del centro Italia, proseguendo il progetto di rinnovamento iniziato nel 2023.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Amab, la mostra d’arte e antiquariato torna all’Umbriafiere

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