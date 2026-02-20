Collezionare a Firenze | mostra mensile di collezionismo piccolo antiquariato e molto altro

A Firenze, si tiene una mostra dedicata al collezionismo, con focus su piccoli oggetti d’antiquariato e curiosità. L’evento nasce dall’interesse di appassionati e commercianti di scoprire pezzi rari e insoliti, spesso provenienti da collezioni private. Alla mostra, i visitatori possono sfogliare una vasta selezione di oggetti che spaziano dal passato al presente. L’appuntamento si ripete ogni mese, attirando un pubblico vario e curioso di scoprire nuove opportunità di acquisto e scambio.

Per chi è alla ricerca di pezzi rari e curiosi, di oggetti d’antiquariato e di cose sia antiche che contemporanee Collezionare a Firenze Artigianarte la mostra nella quale cercare e dialogare. Un mercato nel quale poter acquistare regali originali, trovare palle di vetro, calendari dell’avvento, presepi, e tante altre cose sia antiche che contemporanee legate al Natale. Accanto al piccolo antiquariato e al collezionismo l’artigianato creativo e sostenibile con oggetti particolari e modelli unici. Insomma collezionismo, modernariato e creatività contemporanea.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: "Firenze in Arte": a Palazzo Pegaso la grande mostra-mercato che unisce cultura e collezionismo

Leggi anche: Il ritorno del collezionismo: dai Pokémon alle Olimpiadi, ecco perché tutti vogliono collezionare qualcosa

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.