Fili di memoria | in Valdarno un nuovo centro servizi integrato per Alzheimer e demenze

Un nuovo centro dedicato ai pazienti con Alzheimer e demenze apre le sue porte in Valdarno, causando entusiasmo tra i medici e le associazioni locali. La struttura, situata in una zona strategica vicino ad Arezzo, offre servizi di assistenza e supporto alle famiglie che si trovano ad affrontare queste malattie. Tra le novità, ci sono spazi dedicati alle attività terapeutiche e un servizio di consulenza specializzata. La realizzazione di questa struttura nasce dalla crescente richiesta di aiuto nella regione, dove il numero di persone affette da queste patologie sta aumentando rapidamente.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – “ Fili di memori a”: in Valdarno un nuovo centro servizi integrato per Alzheimer e demenze. Per sostenere le persone con Alzheimer o altre forme di demenza e le loro famiglie, in Valdarno nasce “Fili di memoria”, un centro integrato che offre servizi continui e personalizzati rafforzando la collaborazione tra pubblico, privato e comunità. Il progetto è promosso dalla cooperativa sociale LeGO, in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Sud-Est e con il supporto della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno, ed è risultato vincitore del “Bando Caregiver - 2025” di Fondazione CR Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

