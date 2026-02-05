Curare chi si prende cura del malato Un percorso per formare caregiver

Torna a Forlì-Cesena la seconda edizione del corso gratuito promosso dalla Lilt dedicato ai caregiver oncologici. L’obiettivo è aiutare chi si prende cura dei malati a gestire meglio il ruolo, offrendo strumenti pratici e supporto. Il percorso, rivolto a chi assiste persone malate di tumore, si svolge nelle prossime settimane. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.

Torna la seconda edizione di 'Prendersi cura–Percorso per caregiver oncologici ', il corso gratuito promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Forlì-Cesena (Lilt). Un percorso pensato per familiari e amici di una persona colpita da neoplasia che si confrontano ogni giorno con gli effetti della malattia. Il progetto prenderà il via il 20 febbraio e si concluderà il 5 giugno, articolandosi in nove incontri condotti da professionisti della sanità locale. Il programma affronta i principali nodi legati al ruolo del caregiver, seguendo le diverse fasi della patologia oncologica: dalla diagnosi agli aspetti clinici e assistenziali, dai diritti alla nutrizione, dalle terapie alla gestione della fatica, fino all'assistenza domiciliare e all'accompagnamento nelle fasi più avanzate.

