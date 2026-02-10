Un video con saluti fascisti a scuola il caso Righi e una interrogazione parlamentare al Ministero dell’Interno e dell’Istruzione

Un video registrato in una scuola di Sulmona e diffuso online ha sollevato un polverone. Nel video, alcuni studenti minorenni fanno saluti fascisti. La diffusione del filmato ha spinto le autorità a intervenire: è partita un’indagine per capire cosa sia successo. Intanto, il caso ha portato a una interrogazione parlamentare rivolta al Ministero dell’Interno e a quello dell’Istruzione. La scuola e le forze dell’ordine cercano di fare chiarezza sui fatti.

Un video girato all’interno di una scuola e diffuso successivamente sui social ha fatto scattare un’indagine che coinvolge alcuni studenti minorenni di un liceo di Sulmona. Nelle immagini compaiono il saluto fascista e una bandiera del regime. A seguito degli accertamenti, le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni domiciliari, recuperando la bandiera e sequestrando telefoni cellulari. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Sulmona Liceo Valentina Aprea: “La tecnologia al centro dell’istruzione del futuro. Così avremo una scuola innovativa, inclusiva e competitiva” [VIDEO] Valentina Aprea, responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia, ha detto che la tecnologia sarà al centro della scuola del futuro. Battipaglia, campo base Vigili del Fuoco al Pastena: intesa con il Ministero dell’Interno A Battipaglia, il campo base dei Vigili del Fuoco al Pastena riceve l’approvazione ufficiale. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Sulmona Liceo Argomenti discussi: Un video con saluti fascisti a scuola, il caso Righi e una interrogazione parlamentare al Ministero dell'Interno e dell'Istruzione; Scandicci rende omaggio a Giancarlo Cauteruccio; Al Teatro Garau il Gran Galà della Sartiglia; Striscia la notizia: Militello e i saluti a Striscia: Un saluto a Gerry Scotti e alla Hurzichen Video. CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE [Sarò breve] RASSEGNA STAMPA SORRENTO. CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI ANTONIO ERCOLANO MAESTRO DELL'OSPITALITÀ Alla Villa Pompeiana e alla Taverna dell'800 La scomparsa di Antonio Ercolano, facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.