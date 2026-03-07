Il paradosso del regime | Salvatori presenta Mussolini e Caprera L’idea impossibile di un fascismo garibaldino

Venerdì 13 marzo alle 17:30 si terrà nella Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia contemporanea “Oriani” la presentazione del libro “Mussolini e Caprera. L’idea impossibile di un fascismo garibaldino”. L’evento vede la partecipazione di Salvatori, che discuterà del contenuto del volume, focalizzandosi sul rapporto tra Mussolini, il suo pensiero e l’isola di Caprera. La presentazione è rivolta a chi è interessato alla storia del fascismo.

Il libro, arricchito da una preziosa antologia di testi dell'epoca, racconta il tentativo da parte del regime fascista, a partire dalla visita ufficiale di Mussolini a Caprera nel giugno 1923, di appropriarsi in chiave nazionalistica della memoria di Garibaldi e del garibaldinismo, espungendo da essa tutti gli elementi maggiormente legati alla tradizione democratica e libertaria.