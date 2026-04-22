Altre voci da Gaza | Selvazzano Dentro ospita tre iniziative per la pace di musica e parole
A Selvazzano Dentro si svolgono tre eventi dedicati alla pace, intitolati “Altre voci da Gaza”. Questi incontri seguono l’iniziativa del 30 luglio 2025, intitolata “Voci da Gaza”, promossa dall’amministrazione locale con il supporto della Croce Rossa Italiana. Durante gli incontri vengono ascoltate testimonianze e letture provenienti dalla striscia di Gaza, con interventi a microfono aperto.
Dopo l’iniziativa “Voci da Gaza”, evento del 30 luglio 2025 promosso dall’amministrazione comunale di Selvazzano Dentro con il sostegno di Croce Rossa Italiana – Comitato di Selvazzano Dentro, attraverso interventi a microfono aperto e letture di testimonianze provenienti dalla striscia di Gaza.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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