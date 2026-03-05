Assisi Suono Sacro 2026 | il Cantico delle Creature diventa musica tra pace creazione e nuove voci da tutto il mondo

A Assisi, il concorso internazionale Suono Sacro 2026 trasforma il Cantico delle Creature in musica, coinvolgendo artisti di tutto il mondo. L’evento invita a reinterpretare il testo sacro attraverso composizioni contemporanee, con l’obiettivo di unire creatività e spiritualità. La competizione si rivolge a musicisti e cantanti che vogliono contribuire con nuove voci a questa iniziativa.

Un concorso internazionale che unisce creatività contemporanea, valori spirituali e un testo fondativo della nostra cultura: Assisi Suono Sacro 2026 apre le iscrizioni e invita compositori e musicisti – senza limiti di età e da ogni parte del mondo – a creare opere ispirate al Cantico delle Creature di San Francesco, nel segno dell’ Ottavo Centenario. Il progetto nasce con un’idea forte: la musica non è solo esecuzione, ma può diventare linguaggio universale, ponte tra culture e persino pratica di pace. A raccontare lo spirito dell’iniziativa è Andrea Ceccomori, membro della giuria, che descrive il concorso come un’occasione per riunire sensibilità diverse attorno a un focus comune: San Francesco e ciò che rappresenta oggi, in un’epoca attraversata da crisi ambientali, tensioni sociali e bisogno di comunità. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

“Altissimu, onnipotente, bon Signore: il Cantico delle creature tra poesia, musica e fede”Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 17:30, presso il teatro alla Misericordia di Sansepolcro, si terrà il primo appuntamento del ciclo di eventi...

Angelo Branduardi porta il Cantico delle creature al Teatro GoldoniAngelo Branduardi in concerto al Teatro Goldoni di Venezia con “Il cantico”, evento che trasporterà il pubblico in un viaggio musicale e spirituale...

