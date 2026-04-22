Il 22 aprile 2026, viene annunciato l’impegno delle aree dell’Alta Valle del Tevere e del Montefeltro nella tutela del paesaggio e dei beni culturali. Contestualmente, si sottolinea l’adozione di scelte energetiche considerate responsabili. L’attenzione si concentra sulla salvaguardia del patrimonio naturale e storico, con un’attenzione particolare alle decisioni riguardanti l’uso delle risorse energetiche in queste zone.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Alta Valle del Tevere e Montefeltro: tutela del paesaggio, dei beni culturali e scelte energetiche responsabili. Negli ultimi anni la dorsale appenninica è interessata da una crescente proliferazione di progetti di impianti eolici industriali. « Un fenomeno che impone una riflessione seria, equilibrata e lungimirante. La transizione energetica è senza dubbio necessaria, ma non può e non deve avvenire a scapito di ciò che rende unico e irripetibile il nostro territorio. L’Alto Tevere e il Montefeltro, al confine tra Romagna, Toscana e Marche, rappresentano uno dei contesti più ricchi e stratificati dal punto di vista storico, artistico e paesaggistico dell’intero Appennino.🔗 Leggi su Lanazione.it

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