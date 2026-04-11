Umbertide | inaugurata la prima casa funeraria dell’Alta Valle del Tevere

Nella città di Umbertide è stata aperta la prima casa funeraria dell’Alta Valle del Tevere. L’Agenzia Funebre La Fratta Srl ha organizzato l’inaugurazione di questa struttura, che rappresenta un nuovo servizio per il territorio e per le persone che vivono nella zona. La struttura si aggiunge alle opzioni disponibili per il servizio funebre nel comprensorio.

L’Agenzia Funebre La Fratta Srl ha presentato ufficialmente la prima Casa Funeraria dell’Alta Valle del Tevere, un nuovo importante servizio per il territorio e per tutta la comunità.Alla cerimonia di apertura hanno preso parte il Sindaco Luca Carizia e la Giunta Comunale, accolti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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