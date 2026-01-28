Alta Val Tidone 1484 esami in un anno nei punti prelievi

L’azienda sanitaria ha effettuato 1484 esami nei punti prelievi dell’Alta Val Tidone in un anno. Un dato che dimostra l’impegno costante nel garantire servizi di qualità e attenzione alle esigenze della comunità, in particolare alle persone più fragili e agli anziani. Un risultato che parla di una cura continua e di un lavoro quotidiano sul territorio.

«Un bilancio che dai numeri certifica un impegno attento e costante a sostegno della comunità locale, a partire dalle fasce più in difficoltà della popolazione e dagli anziani». Così viene sintetizzata la relazione sulle attività dei servizi alla persona del Comune di Alta Val Tidone nel corso del 2025 che evidenzia anche la possibilità di «condividere i vari presidi sociali in cui l'Amministrazione è impegnata, agevolando così un'articolata e qualificata presenza dei servizi a vantaggio della comunità». I dati di sintesi mettono in luce come l'impegno maggiore sia rivolto agli anziani, fascia che ha richiesto il numero più elevato di colloqui individuali dell'assistente sociale – 451 su 727 totali – e pratiche amministrative, tra cui l'inoltro al Servizio Assistenza Anziani (S.

