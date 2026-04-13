Ultimo atto | l' Alta Fratte chiede strada a Brescia per conquistare la serie A1
L'ultima sfida tra Alta Fratte e Valsabbina Millenium Brescia si svolgerà nella finale playoff, determinando quale delle due squadre otterrà la promozione in Serie A1 di pallavolo femminile. La partita rappresenta l’atto conclusivo di una serie che deciderà il passaggio di categoria. Entrambe le formazioni si affrontano con l’obiettivo di raggiungere il massimo livello del campionato nazionale.
Alta Fratte e Valsabbina Millenium Brescia si giocheranno nella finalissima playoff l'accesso al campionato di volley femminile di Serie A1. Favori del pronostico per Brescia solo per il fatto che eventuale gara 3 avrebbe la possibilità di giocarla tra le mura amiche in virtù di una migliore.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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