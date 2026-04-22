Almeno 29 migranti morti davanti alla Libia

Almeno 29 migranti sono morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo e sono stati trovati morti tra le coste di Blkhater e Al-Qardaba, vicino Tobruk, in Cirenaica. Dieci corpi sono stati recuperati in queste zone, mentre le ricerche proseguono per trovare eventuali altri sopravvissuti o vittime. Le operazioni di soccorso sono state avviate dalle autorità locali, che stanno coordinando le attività di recupero.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Dieci cadaveri sono stati recuperati tra le coste di Blkhater e quelle di Al-Qardaba, vicino Tobruk, in Cirenaica. Altri diciassette sulle spiagge di Zuwara, 120 chilometri a ovest di Tripoli. Due salme sono apparse invece vicino Janzour, non lontano dalla capitale. Lo ha reso noto la locale Mezzaluna rossa, secondo la quale ci sarebbero stati dei naufragi di migranti in fuga dal paese nordafricano alla fine della scorsa settimana. Il numero dei morti, però, sarebbe più alto perché c’è un numero indefinito di dispersi (31 solo per la strage di Tobruk, secondo le cifre dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni – Oim).🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Almeno 29 migranti morti davanti alla Libia Leptis Magna : comment Rome a bâti un empire en Afrique - Documentaire Antiquité - AMP Notizie correlate Leggi anche: Una strage dopo l’altra: 53 morti davanti alla Libia Leggi anche: Mediterraneo, naufragio al largo della Libia. Almeno 53 morti Panoramica sull’argomento Si parla di: Migranti, due naufragi al largo della Libia: almeno 27 morti; Migranti, due naufragi al largo della Libia: almeno 27 morti.