Un nuovo naufragio si è verificato nel Mediterraneo al largo della Libia. Finora si contano almeno 53 vittime, tra cui due bambini. L’Onu denuncia che dall’inizio dell’anno sono stati troppi i soccorsi falliti e troppe persone sono scomparse in mare senza lasciare traccia.

Nuovo naufragio al largo della Libia: almeno 53 le vittime, tra cui due bambini. L’Onu denuncia dall’inizio dell’anno troppi naufragi invisibili di cui si perdono le tracce. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Mediterraneo, naufragio al largo della Libia. Almeno 53 morti

Approfondimenti su Mediterraneo Naufragio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Mediterraneo, naufragio al largo della Libia. Almeno 53 morti

Ultime notizie su Mediterraneo Naufragio

Argomenti discussi: Libia, 53 migranti tra morti e dispersi in un naufragio; Tra dolore e speranza: nuovi naufragi nel Mediterraneo -; I migranti dispersi durante il ciclone Harry; Processo penale sul naufragio di Cutro: è iniziato il dibattimento.

Naufragio al largo della Libia: 53 morti, ci sono anche due neonatiOim: due donne nigeriane tratte in salvo. In una settimana 356 migranti giunti via mare in Italia, tutti partiti dalla Libia ... avvenire.it

Naufragio al largo della Libia, due bambini tra gli almeno 53 dispersiL’imbarcazione era partita il 5 febbraio alle 23 da al-Zawiya e si è capovolta circa sei ore dopo. Tra i dispersi, anche neonati. Secondo l’Oim si sono salvate due donne di origine nigeriana, che sono ... editorialedomani.it

Ennesima strage di migranti nel Mediterraneo, questa volta al largo della Libia: almeno 53 dispersi nel naufragio di un gommone, tra le vittime anche dei bambini x.com

Siamo in ansia per le notizie, diffuse da fonti non governative, sul naufragio al largo delle coste nord-africane di numerose imbarcazioni con diverse centinaia di persone a bordo, nei giorni in cui ha infuriato il ciclone Harry. Il #Mediterraneo centrale è una dell facebook