Una strage dopo l’altra | 53 morti davanti alla Libia

Almeno 53 persone sono morte ieri davanti alle coste libiche, nel tentativo di attraversare il Mediterraneo e arrivare in Europa. Le uniche sopravvissute sono due donne nigeriane, che hanno raccontato di aver visto amici e parenti perdere la vita durante il viaggio. La zona è tornata ad essere teatro di una tragedia che si ripete spesso, mentre i soccorsi ancora non sono arrivati o sono arrivati troppo tardi. La vicenda riaccende l’attenzione sulla crisi dei migranti nel Mediterraneo e sui rischi che affrontano chi cerca una vita migliore in Europa.

Migranti Nel Mediterraneo centrale calano gli sbarchi, ma è record di vittime. Tra 500 e 1.500 dall'inizio dell'anno. Domani in Cdm la nuova norma per bloccare le navi delle ong e spedirle in Albania Migranti Nel Mediterraneo centrale calano gli sbarchi, ma è record di vittime. Tra 500 e 1.500 dall'inizio dell'anno. Domani in Cdm la nuova norma per bloccare le navi delle ong e spedirle in Albania Cinquantatré persone sono morte davanti alle coste libiche nel tentativo di raggiungere l'Europa. Lo hanno riferito all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) le uniche superstiti, due donne nigeriane: una ha perso il marito, l'altra due figli piccoli.

