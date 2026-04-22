Almanacco del 22 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’almanacco di oggi ricorda eventi e personaggi legati al 22 aprile, tra compleanni di celebrità e ricorrenze storiche. Viene segnalato anche il santo del giorno e un proverbio tradizionale. Sono inclusi fatti significativi, invenzioni e avvenimenti che hanno segnato momenti importanti nel passato. La narrazione si concentra su dati e ricorrenze, senza interpretazioni o commenti personali.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi mercoledì 22 aprile, 112° giorno del calendario gregoriano. Mancano 253 giorni alla fine.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Mercoledì 22 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Leggi anche: Almanacco | Domenica 22 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Almanacco | Mercoledì 22 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Mercoledì 22 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; L'oroscopo di mercoledì 22 aprile 2026: le stelle sotto la Torre; ALMANACCO DI RUVESI.IT MERCOLEDI’ 22 APRILE 2026. OGGI LA GIORNATA DELLA TERRA. Almanacco del 22 aprile 2026Almanacco del 22 aprile 2026 La primavera è ormai pienamente arrivata, portando con sé giornate più lunghe e un risveglio della natura. È il momento ideale per godere dei sentieri all’aria aperta e de ... tuttogreen.it 22 Aprile: oroscopo segno per segno e almanaccoIl 22 aprile è il 112º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è sensibile e responsabile, con una forte attenzione verso l’ambiente e il mondo che lo circonda. Santo del giorno: San Leonida ... veronasera.it ALMANACCO DEL GIORNO Oggi Martedì 21 Aprile 2026 Oggi è il 111mo giorno dell'anno gregoriano composto di 365 giorni. Torna Lunedì, il mercato settimanale, a Sant'Angelo dei Lombardi La Chiesa ricorda e celebra: Sant'Anselmo d'Aosta, vescovo e do facebook #Almanacco del #20aprile - Scrivo Libero News x.com