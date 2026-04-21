Almanacco | Mercoledì 22 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 22 aprile è il 113° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 252 giorni ancora da trascorrere prima della fine del 2024. In questa data si sono verificati eventi storici, sono nati personaggi noti e si ricorda un santo. La giornata è accompagnata anche da un proverbio popolare, mentre il calendario segnala le ricorrenze di oggi.

Mercoledì 22 Aprile è il 113° giorno del calendario gregoriano. Mancano 252 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Leonide d'AlessandriaProverbio di AprileApril, apriletto, un dì freddo un dì caldettoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1914 - USA: Babe Ruth fa il suo.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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