Almanacco | Domenica 22 Febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il calendario segnala che il 22 febbraio è il 53° giorno dell’anno, con 312 giorni ancora da vivere. Questa data si distingue per eventi storici e ricorrenze, mentre molte persone festeggiano compleanni e santi. La giornata include anche un proverbio popolare che invita alla riflessione. Molti usano questa data per ricordare avvenimenti passati o prepararsi alle prossime settimane. Oggi si celebrano anche alcuni personaggi e tradizioni legate a questa giornata.

Domenica 22 Febbraio è il 53° giorno del calendario gregoriano. Mancano 312 giorni alla fine dell'anno. 1980 - La Nazionale statunitense di hockey su ghiaccio sconfigge a sorpresa la squadra dell'Unione Sovietica alle Olimpiadi invernali di Lake Placid, nell'incontro noto come Miracolo sul ghiaccio 1997 - A Roslin (Scozia) scienziati annunciano il successo della prima clonazione di un mammifero da cellule di un individuo adulto, la Pecora Dolly 2018 - Slovacchia: la 'Ndrangheta uccide il giornalista slovacco Ján Kuciak e la sua compagna. Kuciak aveva sostenuto nel suo ultimo scritto, pubblicato postumo, l'esistenza di rapporti tra la 'Ndrangheta calabrese e alcuni membri del governo Fico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Almanacco | Domenica 1 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoOggi, domenica 1 febbraio, il calendario segna il 32° giorno dell’anno.

Almanacco | Domenica 8 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoOggi è il 39° giorno dell’anno, domenica 8 febbraio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.