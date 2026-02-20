L’intelligenza artificiale aiuta a prevedere le alluvioni, riducendo i rischi per le comunità. Recentemente, alcune startup hanno sviluppato software che analizzano i dati meteo e i livelli dei fiumi in tempo reale. Questi sistemi sono in grado di avvisare le autorità prima che si verifichino le piene, permettendo di attuare misure preventive. In alcune zone a rischio, i modelli hanno già mostrato di poter anticipare eventi estremi con ore di anticipo. Ora, tutte le regioni vulnerabili stanno valutando l’adozione di queste nuove tecnologie.

L’intelligenza artificiale per anticipare l’arrivo di pericolosi eventi alluvionali. Che il settore delle intelligenze artificiali abbia fatto passi da gigante negli ultimi anni non è certo un segreto, al punto che, da poco tempo, stanno iniziando a nascere alcuni software basati proprio sul suo utilizzo in ambito di prevenzione e studio dei cambiamenti climatici. Strumenti informatici che funzionano non solo come normale supporto all’attività umana di osservazione degli eventi alluvionali, ma in grado anche di segnare un deciso passo in avanti nella prevenzione dalle calamità naturali. Questo è ciò che sta portando avanti il Consorzio di Bonifica Toscana Nord attraverso un progetto in stretta collaborazione con il dipartimento di Scienze della terra dell’ Università di Pisa e finanziato dal consorzio stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’intelligenza artificiale per prevenire le alluvioni

Intelligenza artificiale anti ghiaccio: "Aiuterà a prevenire rischi e disagi"L'intelligenza artificiale anti ghiaccio rappresenta un valido strumento per prevenire rischi e disagi legati a incendi e formazione di ghiaccio.

Blindzone: l’intelligenza artificiale italiana che aiuta a prevenire i furti nei negoziBlindzone è un'intelligenza artificiale italiana progettata per prevenire i furti nei negozi.

What Role Does AI Play In Predictive Water Analysis - Water Science For Everyone

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.