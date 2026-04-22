All’Inter dopo la retrocessione Marotta lo paga la metà

Dopo la retrocessione, l’Inter potrebbe riportare in Italia un calciatore già noto nel nostro campionato. La società nerazzurra sta valutando diverse opportunità e si sta muovendo sul mercato per rafforzare la rosa. La trattativa riguarda un giocatore che ha recentemente vissuto una stagione deludente con la sua attuale squadra, e le trattative sono in corso. Intanto, l’amministratore delegato ha deciso di ridurre il proprio compenso.

di Bruno De Santis La formazione nerazzurra potrebbe riportare in Italia una vecchia conoscenza del nostro campionato: è appena retrocesso La caccia alle occasioni è già partita. Marotta non si vuole far trovare impreparato ed è per questo che all’Inter il momento del calciomercato è arrivato ormai già da qualche settimana. Il campo deve ancora dare i suoi verdetti e i nerazzurri vedono la festa scudetto sempre più vicina, ma per la società è questo il momento giusto per andare a caccia degli acquisti. Serviranno calciatori di livello per non far sì che qualche cessione pesante non si avverta più di tanto, ma anche ‘rincalzi’ per rendere le alternative a disposizione di Chivu più congeniali al gioco che il tecnico ha in mente per la prossima stagione.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - All’Inter dopo la retrocessione, Marotta lo paga la metà Notizie correlate Leggi anche: La replica di Marotta dopo la Juve: “L’Inter ha subito un torto che è costato lo scudetto” Leggi anche: Bastoni paga ancora Inter-Juve: dopo Lecce, anche il Sinigaglia lo fischia a ogni pallone Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pedro torna a Napoli da eroe dopo la doppietta all'Inter che ha regalato lo Scudetto; Chivu corteggia Palestra: le parole dette all'orecchio dopo Inter-Cagliari; Inter, domenica 26 il primo match point scudetto: le combinazioni e gli scenari; Chivu, il punto di forza dell’Inter. Inter campione d’Italia se: tutti i calcoli e gli scenari possibili sullo scudetto dopo la sconfitta del NapoliDopo la vittoria interna con il Cagliari, la squadra di Chivu aspetta soltanto il giorno giusto per festeggiare la vittoria del tricolore: ecco le combinazioni ... corrieredellosport.it L'Inter la sblocca dopo 33 secondi, ma la Fiorentina c'è: 0-1 al Franchi dopo 45 minutiTerminato il primo tempo all'Artemio Franchi, all'intervallo Fiorentina-Inter è sullo 0-1.. L'Inter parte fortissimo e dopo 33 secondi sblocca già la partita con il gol di Pio Esposito, che si stacca ... tuttomercatoweb.com Goal al 69' Goal all'86' Assist per Sucic all'89' Da 0-2 a 3-2: Hakan Calhanoglu ha deciso Inter-Como quasi DA SOLO - facebook.com facebook #Como, #Fabregas a SM: "Orgoglioso dei miei. All' #Inter sono tutti giocatori internazionali, si è più 'vicini' a vincere" #CoppaItalia x.com