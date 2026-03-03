Durante la partita tra Inter e Juventus, il difensore dell’Inter riceve fischi continui ogni volta che tocca il pallone. Anche nel match precedente contro il Lecce, il giocatore era stato oggetto di contestazioni simili. I tifosi presenti allo stadio Sinigaglia hanno manifestato il loro disappunto con fischi rumorosi che accompagnano ogni azione del difensore. La situazione si ripete senza sosta durante l’incontro.

A ogni tocco palla, giù fischi. Rivolti solo a lui, dal primo minuto di gioco, proprio come era successo a Lecce nella prima trasferta dopo i fatti di Inter-Juve. Neanche i tifosi del Como sembrano intenzionati a perdonare Alessandro Bastoni, nonostante le scuse pronunciate in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro il Bodo. Seconda trasferta italiana per Bastoni dopo Inter-Juve e altra bordata di fischi. I primi tifosi avversari a prendersela con il numero 95 nerazzurro sono stati quelli del Lecce, che avevano rumoreggiato ad ogni suo tocco di palla per tutti i 90'. Cambia la competizione, dalla Serie A alla Coppa Italia, ma non la sostanza: Bastoni ancora fischiato lontano da San Siro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bastoni paga ancora Inter-Juve: dopo Lecce, anche il Sinigaglia lo fischia a ogni pallone

