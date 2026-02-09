Spalletti | In campo l'unico non professionista era l'arbitro va cambiato Poi l'abbraccio alla giornalista

Dopo il pari della Juventus contro la Lazio arrivato negli ultimi minuti, Spalletti non le manda a dire. Il tecnico della Lazio si scaglia contro gli arbitri, dicendo che l’unico non professionista in campo era l’arbitro e che bisogna intervenire con una riforma. Poi si avvicina a una giornalista, abbracciandola senza risparmiarsi.

Spalletti e il discorso sugli arbitri dopo Juventus-Lazio: L'unico non professionista in campo, va cambiata la cosaPari in rimonta allo Stadium, Spalletti commenta la gara contro la Lazio, l'ultima prima del Derby d'Italia che vedrà Inter e Juventus distanti ben 12 punti. Pubblicità Luciano Spalletti ha assistito ... goal.com

Spalletti: «Il Napoli ha delle difficoltà, però la squadra che ha messo in campo erano 10/11 della squadra titolare»Luciano Spalletti parla della vittoria contro il Napoli nella conferenza stampa. Scopri le sue dichiarazioni sorprendenti. ilnapolista.it

#Spalletti tuona: “Stasera l’arbitro era l’unico non professionista in campo, serve una riforma della classe arbitrale. #Locatelli finora è stato uno dei migliori: un palla persa non deve precludere nulla. Dobbiamo vivere bene sotto pressione e ci deve dare soddis x.com

