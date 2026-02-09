Spalletti | In campo l'unico non professionista era l'arbitro va cambiato Poi l'abbraccio alla giornalista

Dopo il pari della Juventus contro la Lazio arrivato negli ultimi minuti, Spalletti non le manda a dire. Il tecnico della Lazio si scaglia contro gli arbitri, dicendo che l’unico non professionista in campo era l’arbitro e che bisogna intervenire con una riforma. Poi si avvicina a una giornalista, abbracciandola senza risparmiarsi.

Spalletti show dopo il pareggio della Juventus in extremis contro la Lazio: “L’unico non professionista è l’arbitro e va fatta una riforma”.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio”

L’ex arbitro Graziano Cesari critica duramente la decisione di assegnare un rigore all’Atalanta per fallo di mano di Bremer in Coppa Italia.

Branca racconta il retroscena sull’affare Ibrahimovic-Eto’o: “Nell’accordo c’era un altro giocatore”

