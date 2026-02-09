Spalletti | In campo l'unico non professionista era l'arbitro va cambiato Poi l'abbraccio alla giornalista
Dopo il pari della Juventus contro la Lazio arrivato negli ultimi minuti, Spalletti non le manda a dire. Il tecnico della Lazio si scaglia contro gli arbitri, dicendo che l’unico non professionista in campo era l’arbitro e che bisogna intervenire con una riforma. Poi si avvicina a una giornalista, abbracciandola senza risparmiarsi.
Spalletti show dopo il pareggio della Juventus in extremis contro la Lazio: “L’unico non professionista è l’arbitro e va fatta una riforma”.🔗 Leggi su Fanpage.it
L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio”
L’ex arbitro Graziano Cesari critica duramente la decisione di assegnare un rigore all’Atalanta per fallo di mano di Bremer in Coppa Italia.
Branca racconta il retroscena sull’affare Ibrahimovic-Eto’o: “Nell’accordo c’era un altro giocatore”
IL GIORNO IN CUI SPALLETTI RICEVETTE L’ESPULSIONE PIÙ DIVERTENTE DELLA STORIA
Spalletti e il discorso sugli arbitri dopo Juventus-Lazio: L'unico non professionista in campo, va cambiata la cosaPari in rimonta allo Stadium, Spalletti commenta la gara contro la Lazio, l'ultima prima del Derby d'Italia che vedrà Inter e Juventus distanti ben 12 punti. Pubblicità Luciano Spalletti ha assistito ... goal.com
Spalletti: «Il Napoli ha delle difficoltà, però la squadra che ha messo in campo erano 10/11 della squadra titolare»Luciano Spalletti parla della vittoria contro il Napoli nella conferenza stampa. Scopri le sue dichiarazioni sorprendenti. ilnapolista.it
#Spalletti tuona: “Stasera l’arbitro era l’unico non professionista in campo, serve una riforma della classe arbitrale. #Locatelli finora è stato uno dei migliori: un palla persa non deve precludere nulla. Dobbiamo vivere bene sotto pressione e ci deve dare soddis x.com
Atalanta in semifinale. Luciano Spalletti esce sconfitto 3-0 dai quarti di finale di Coppa Italia. Un'amara partita per la Juventus, scesa in campo con le migliori intenzioni. Ma la squadra di Palladino si è dimostrata cinica e capace di sfruttare le occasioni da gol c facebook
